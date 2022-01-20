عبدالعزيز جاسم



خاطب اتحاد كرة القدم الاتحادين الآسيوي والدولي لاعتماد مواجهتي الأزرق مع المنتخب الليبي مباراتين دوليتين ضمن أيام «فيفا دي»، حيث اعتمد الاتحاد موعد المواجهتين في الكويت لتكونا يومي 29 الجاري والأول من فبراير المقبل، وذلك لوصول المنتخب الليبي يوم 26 الجاري.



ومن المقرر أن يدخل الأزرق في معسكر بأحد الفنادق 24 الجاري بقائمة مكونة من 26 لاعبا على أن يسبقها عمل مسحات PCR للاطمئنان على سلامة اللاعبين، وفي حال ظهور إصابات فإن المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس قد وضع عددا من الأسماء البديلة لضمها، لاسيما ان بين المواجهة الأولى والثانية سيكون 48 ساعة فقط وبالتالي سيكون بحاجة لجميع اللاعبين خلال هذا التجمع الذي سيضم عددا من لاعبي الخبرة والأولمبي لتجهيزهم للاستحقاقات المقبلة.



إلى ذلك، حدد الاتحاد الآسيوي قرعة نهائيات كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية يوم 17 فبراير والتي تأهل لنهائياتها منتخبنا، فيما ستكون قرعة تصفيات كأس آسيا في 24 منه والتي سيشارك فيها الأزرق في يونيو المقبل أملا في بلوغ نهائيات كأس آسيا في الصين 2023.