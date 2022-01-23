ناصر العنزي - مبارك الخالدي



ودع القادسية مبكرا بطولة كأس سمو ولي العهد بعد ما تلقى خسارة موجعة من السالمية أول من أمس بنتيجة 0-2، وسيلعب «السماوي» مع النصر في الدور ربع النهائي للمسابقة.



تقدم السالمية بهدف مبكر في الشوط الأول عن طريق مدافعه البرازيلي اليكس ليما بضربة رأس متقنة ومن تمريرة جميلة أرسلها فواز العتيبي سكنت شباك مبارك الحربي (3).



ودفع مدرب السالمية محمد ابراهيم بتشكيلة «ثقيلة» هجوميا شهدت مشاركة جمعة سعيد لاول مرة الى جانب باتريك فابيانو ويساندهما من الأطراف مبارك الفنيني وفواز العتيبي ولكن لم يكن السماوي الطرف المسيطر لكنه كان حاضرا بشكل جيد في الشوط الأول.



أما القادسية فعانى من الغيابات وفي مقدمتهم بدر المطوع مما اضطر المدرب خير الدين مضوي إلى إشراك يوسف الحقان وخالد صباح في الدفاع وقدم الألباني تراشي في خط الوسط إلى جانب فهد الانصاري ومحمد خليل والتونسي حسام السويسي.



وفي الشوط الثاني سجل القادسية هدفا بلمسة جميلة من عيد الرشيدي لكن الحكم الغاه بداعي التسلل (57) وأهدر بعدها فواز العتيبي ركلة جزاء للسالمية بعد تصد ناجح من مبارك الحربي (68) واحتسب الحكم ركلة جزاء أخرى للسالمية سجل منها فابيانو هدفا ثانيا (73) ليؤكد تفوق فريقه وخروجه فائزا. أدار المباراة الحكم هاشم الرفاعي واحتسب ركلتي جزاء صحيحتين للسالمية.



وفي مباراة أخرى تأهل الصليبخات بعد التغلب على فريق برقان 1-0 في المباراة التي جمعتهما اول من امس على ستاد محمد الحمد وجاء الهدف الوحيد من ركلة جزاء سددها بنجاح البرازيلي جورج سانتوس.



وجاء الشوط الاول بمستوى اقل من المتوسط مع افضلية فنية للصليبخات الذي استحوذ علي الكرة بقيادة ياسر النجار في قيادة الحملات الهجومية.



وتقدم الصليبخات من علامة الجزاء بعد ان اصطدمت الكرة بيد عبدالرحمن الرياحي داخل المنطقة سددها جورج سانتوس بنجاح (43).



وفي الشوط الثاني تخلى برقان عن حذره وهاجم بغية التعديل ولم يوفق اوبي في استثمار الفرص السانحة (47)، وفي المقابل اعتمد الصليبخات على الكرات المرتدة وكاد فرانك مارتين يضاعف النتيجة لكن الحارس الشريفي كان في المكان المناسب (57). ووقف الحظ الى جانب الحارس داود الخالدي بعد ان تصدى القائم الايمن للكرة الثابتة التي نفذها فالح العجمي ببراعة (85) لتضيع فرصة التعادل لبرقان الذي واصل الضغط دون جدوى لتنتهي المباراة بفوز الصليبخات.