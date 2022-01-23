هادي العنزي



أكد رئيس مجلس إدارة نادي السالمية الشيخ تركي اليوسف أن السالمية استحق الفوز وبجدارة على نظيره القادسية في المواجهة التي جمعت الفريقين أمس الأول ضمن منافسات الدور الأول لكأس سمو ولي العهد، وانتهت لمصلحة فريقه 2-0، مضيفا ان السماوي بسط أفضلية واضحة من بداية المباراة.



وذكر اليوسف أن الفوز على القادسية يمثل خطوة واحدة في كأس ولي العهد، تتطلب معها عدة خطوات لتحقيق الهدف المطلوب. وفيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، قال ان الجهاز الإداري سيجتمع مع المدرب الوطني محمد إبراهيم، لدراسة سير ذاتية لأكثر من لاعب.