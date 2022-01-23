يعقوب العوضي



تلقى منتخبنا الوطني لكرة اليد خسارة قاسية في البطولة الآسيوية الـ 20 المقامة في السعودية (تصفيات كأس العالم پولندا - السويد) على يد البحرين بنتيجة 29 - 15 (الشوط الأول 17 - 8) في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس، وكسب البحرين أول نقطتين في رصيده في الدور الثاني، فيما بقي الأزرق دون نقاط، ويحتاج الأزرق للفوز في بقية مبارياته أمام العراق وإيران للتأهل. من جانب آخر، اقترب نادي خيطان من التعاقد مع المدرب الكرواتي تونيك دريسكوفيتش مدرب منتخبنا الوطني السابق، حيث يتفاوض الطرفان على شروط العقد، ومن المقرر أن يتوصلا لاتفاق قريبا.