يحيى حميدان



أرجع مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي خيطان هاني الصقر نجاح فريقه في تجاوز عقبة كاظمة بركلات الترجيح 4-3 بعد التعادل 1-1 بالوقت الأصلي في دور الـ16 من كأس سمو ولي العهد الى روح اللاعبين وانضباطهم الكبير.



وأضاف الصقر في حديث خاص مع «الأنباء» أن لاعبي «الأحمر والأسود» لديهم الأفضل وانتصارنا على كاظمة ليس بالمفاجئ رغم احترامنا الكبير لهم ولما يملكونه من لاعبين محليين واجانب ولديهم خيارات أوسع في التشكيلة، لافتا الى ان سجوده بعد ركلات الترجيح مباشرة هو شكر لله فلولا توفيق الله لما حققننا الفوز.



وأوضح أن المحطة المقبلة امام الفحيحيل في الدور ربع النهائي لن تكون سهلة، وعلينا الاستعداد بصورة أفضل لتحقيق الانتصار ايضا.



وأبدى الصقر امتعاضه من برمجة مسابقة كأس الاتحاد «التنشيطية»، حيث سيلعب خيطان غدا امام الكويت ضمن الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة، مشيرا الى أن «الأحمر والأسود» منافس على التأهل للدور نصف النهائي وهو لا يمتلك العدد الكبير من اللاعبين الجاهزين على عكس الكويت الذي لم يلعب أي مباراة منذ ما يقارب الأسبوعين .