هادي العنزي



أشاد مدير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الصليبخات أحمد السويدان بالأداء المتوازن لفريقه دفاعا وهجوما في المواجهة التي توجها بالفوز على برقان 1-0 ضمن منافسات الدور الأول لكأس ولي العهد، وقال في تصريح لـ «الأنباء» إن المدرب الوطني مالك القلاف أحسن توظيف لاعبي الفريق، كل وفق قدراته وإمكاناته الفنية والبدنية، وفي المكان المناسب له، ليظهروا بأفضل صورة ممكنة مكنتهم من تحقيق فوز مستحق على برقان، فضلا عن دوره الكبير في التعامل الإيجابي مع اللاعبين الأمر الذي انعكس على نفسياتهم وأدائهم.



وأشار السويدان إلى أن مواجهة برقان جاءت مثيرة ومتكافئة في مجرياتها، في ظل سعي الفريقين للتأهل، وجاء اللعب مفتوحا، وبهجمات منظمة من الفريقين، وأضعنا عدة فرص حقيقية للتسجيل، وكذا الحال لبرقان الذي وقفت أمامه العارضة أكثر من مرة، لكن في النهاية حققنا المطلوب بهدف، وتنتظرنا مهمة صعبة مع الفائز من مواجهة العربي والتضامن في الدور ربع النهائي، ولكن تبقى لمباريات الكؤوس طبيعة خاصة.