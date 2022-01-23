عبدالعزيز جاسم



قال رئيس نادي القادسية الشيخ خالد الفهد عقب الخروج من بطولة كأس سمو ولي العهد على يد السالمية في المباراة التي جمعت الفريقين أول من أمس انه شاهد في المباراة لعبة شبيهة بكرة القدم «لكنني لا أعرف اسمها» على حد قوله، احتجاجا على قرارات حكم المباراة، مشيرا إلى أن هناك «تعمدا لإخراج الأصفر من البطولة وأنه يلعب ضد الجميع بالوقت الحالي».



وأكد الفهد أنه «زعلان» من أجل الجماهير القدساوية التي تساند الفريق دائما وكذلك من أجل اللاعبين الذين يتدربون طوال الموسم، قائلا: «من الواضح أن هناك اتفاقا مع «فيفا» ليكون الدوري الكويتي هو الأسوأ».