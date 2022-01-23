عبدالعزيز جاسم



من المقرر أن يعلن اليوم مدرب منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم الإسباني كارلوس غونزاليس قائمة لاعبي الأزرق التي ستخوض المباراتين الوديتين الدوليتين أمام المنتخب الليبي يومي 29 الجاري والأول من فبراير المقبل، حيث سيستقر غونزاليس على قائمة تضم 26 لاعبا من لاعبي الخبرة والشباب للاستفادة من جميع اللاعبين، خصوصا أن الوقت قصير بين المواجهة الأولى والثانية وسيكون بحاجة لجميع اللاعبين.



إلى ذلك، أظهرت المسحة التي أجراها مساعد المدرب محمد الفيلكاوي إصابته بفيروس كورونا وبالتالي سيغيب عن التدريبات الأولية على أن يتواجد في أول مباراة يوم 29 ومن بعدها سيكمل مشواره مع الأزرق سواء في التدريبات أو المباريات، حيث يعتبر الفيلكاوي من أبرز المدربين المحليين في الآونة الأخيرة خصوصا في المراحل السنية، وقد تنقل بين تدريب منتخبي الناشئين والشباب حتى وصل للأزرق الأول.



وستنطلق تدريبات الازرق على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة غدا دون أن يضطر اللاعبون الى إجراء المسحات، اذ انهم أجروها مع فرقهم قبل عدة أيام، وقد تشمل القائمة لاعبين أعلنوا إصابتهم بالفيروس لكنهم سيتعافون خلال اليومين المقبلين كبدر المطوع وسلطان العنزي.



وقد استقر اتحاد الكرة على أن يستضيف ستاد الصداقة والسلام مواجهتي الأزرق مع المنتخب الليبي الذي سيصل إلى البلاد 26 الجاري، فيما سينتظم منتخبنا في معسكر داخلي 27 منه، وذلك من أجل التركيز بصورة أكبر على المباراتين التي يحتاج من خلالهما الأزرق إلى تحقيق الفوز ورفع تصنيفه الدولي، حيث يحتل المنتخب الضيف المركز 117 عالميا.