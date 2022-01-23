رفض لاعب منتخبنا الوطني للتنس محمد العوضي اللعب مع لاعب من الكيان الصهيوني في بطولة دبي الدولية للناشئين للتنس (تحت 14 سنة)، وذلك بعد تأهله أمس الأول إلى الدور قبل النهائي للبطولة، وآثر العوضي الانسحاب على المنافسة على أحد المراكز الأولى للبطولة التي تجمع أكثر من 300 لاعب يعدون من أفضل مواهب التنس في 50 دولة حول العالم.



وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي إشادة واسعة بموقف الناشئ العوضي الرافض للمشاركة أمام اللاعب الإسرائيلي، وتعد بطولة دبي الدولي أول بطولة تقام للمحترفين الناشئين في الشرق الأوسط، وتنظمها أكاديمية راكيتس.