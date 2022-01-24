ناقشت الهيئة العامة للرياضة ونادى الطموح الكويتي الرياضي سبل دعم وتطوير رياضة الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية ومنحهم البيئة الملائمة من خلال النشاط الرياضي لتحقيق ذاتهم وإطلاق طاقاتهم وتهيئتهم للإنجاز ودمجهم في المجتمع.



جاء ذلك خلال استقبال مدير عام الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح لوفد مجلس إدارة نادى الطموح الذي ضم رحاب بورسلى رئيس المجلس ونائبتها هدى الخالدي وأمين السر العام صديقة الأنصاري وعددا من أعضاء الجهازين الفني والإداري، كما حضر اللقاء نائب المدير للإنشاءات والصيانة والمرافق بالهيئة الشيخ م.حمود المبارك.



وهنأ فليطح نادى الطموح بالإنجاز الرائع الذي حققه في ماراثون جدة الذي أقيم مؤخرا والذي قدم صورة مشرفة لرياضة ذوي الإعاقة الكويتية في هذا المحفل الدولي، مؤكدا حرص الهيئة على تقديم كل أوجه الدعم الممكن للنهوض والارتقاء بهذه الرياضة، مشيرا إلى أن استراتيجية الهيئة لتطوير الرياضة الكويتية منحت مساحة كبيرة من الاهتمام والدعم والرعاية لهذه الشريحة الغالية على قلوبنا.



من جانبها، استعرضت بورسلى الأنشطة والبرامج والمبادرات والشراكات المحلية والإقليمية التي يقوم بها النادي لتحقيق هذه الأهداف، مضيفة أن اللقاء تناول أيضا التعاون والتنسيق مع قطاع الرياضة للجميع بالهيئة لتنظيم المزيد من الفعاليات لتفعيل مفهوم الدمج الرياضي.



من جهة أخرى، استقبل نائب مدير الهيئة لقطاع الرياضة التنافسية د.صقر الملا مجلس إدارة نادى الطموح الذين قدموا له الشكر على رعايته لبطولة البوتشي التي نظمها النادي والأولمبياد الخاص الكويتي وجهوده لتذليل العقبات وتيسير الأمور المتعلقة بالأنشطة المحلية والمشاركات الخارجية للنادي، كما التقى مجلس إدارة النادي بمدير إدارة التوعية بقطاع الرياضة للجميع سعاد حاكم حيث تمت مناقشة آلية التعاون مع قطاع الرياضة للجميع لإقامة الفعاليات الرياضية للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.