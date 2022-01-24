يعقوب العوضي



يخوض منتخبنا الوطني لكرة اليد اليوم مواجهة صعبة في الـ 2 ظهر اليوم مع المنتخب الإيراني ضمن كأس آسيا الـ 20 (تصفيات كأس العالم پولندا - السويد 2023) والمقامة في مدينة الدمام بالسعودية ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثانية في الأدوار النهائية للبطولة.



ويتطلع لاعبو الأزرق الى تحقيق الفوز للإبقاء على الأمل والاقتراب من التأهل الى نهائيات كأس العالم، حيث يتأهل من البطولة المنتخبات اصحاب المراكز الخمسة الأولى.



ويعمل الجهاز الفني بقيادة السلوفيني بوريس دينيتش على تعويض الخسارة السابقة من البحرين والظفر بنتيجة إيجابية، أما منتخب إيران الذي قدم مستوى مميزا حتى الآن فيجب الحذر منه والتعامل مع اللقاء باللعب على المضمون، وتقليل الأخطاء في التمرير والاستلام وتطبيق الهجوم المرتد مع مراعاة عنصر السرعة.



ويضمن الأزرق التأهل إلى كأس العالم رسميا في حال فوزه اليوم وفوزه على العراق في الجولة الأخيرة بعد غد دون النظر لأي نتائج أخرى، وفي حال الحصول على المركز الثالث فسيلتقي مع ثالث المجموعة الأولى في مباراة فاصلة يتأهل الفائز فيها الى النهائيات.