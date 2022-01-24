هادي العنزي



يغادر مساء اليوم وفد منتخبنا الوطني لكرة السلة للناشئين (تحت 17 سنة) إلى مدينة اسطنبول التركية، لإقامة معسكر تدريبي يمتد الى 8 فبراير المقبل، تحضيرا لاستضافة الكويت نهائيات كأس آسيا للناشئين يونيو المقبل. وجاء المعسكر بناء على توصية من الجهاز الفني بقيادة المدرب البحريني سلمان رمضان، وليتوافق مع إجازة منتصف العام الدراسي للاعبين الطلبة، ومن المقرر أن يخوض «الأزرق الصغير» 6 مباريات ودية، بحسب الخطة الفنية المعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد، ويرأس الوفد أمين الصندوق المساعد محسن المطيري، ويضم عويد العنزي، ووليد الشمري إداريين، وسلمان رمضان مدربا وجاسم الارملي مساعدا للمدرب، بالاضافة الى 16 لاعبا.



وأكد محسن المطيري ان المعسكر يأتي ضمن خطة معتمدة وواضحة المعالم لإعداد منتخب الناشئين لنهائيات آسيا المقبلة ونسعى الى تجهيزه للظهور بالشكل اللائق في البطولة، والتحضير جيدا لمواجهة أفضل منتخبات القارة الآسيوية، مثل استراليا، والصين، وإيران، وكوريا الجنوبية، لافتا إلى أن تأهل منتخب الكويت جاء بعدما حل في المركز الثاني في بطولة الخليج التي أقيمت في البحرين مؤخرا.



وذكر أن قرار مشاركة منتخب الناشئين في دوري الشباب جاء لزيادة الانسجام بين اللاعبين، واكتساب مزيد من الخبرة، وستكون هناك عدة تجمعات خلال الفترة المقبلة للمنتخب، على أن يراعى قدر المستطاع أن تكون خلال الاجازات المدرسية للاعبين.



وقد اختار الجهاز الفني 16 لاعبا، هم: عبدالله العجيل، وحمد اليحيوح، وطارق الرشيد، وعبدالله الرشيدان، وخليفه العماني، ودعيج المرشد، ويوسف البلوشي، وبرجس سيف، وهاشم ميثم اسد الله، وعلي شهاب، وعادل فيصل السعيد، وفهد سليمان مال الله، وحمزة ميثم اسد الله، وجمال حسين أظبيه، ورشيد الرشيد، ومطر فلاح.