مبارك الخالدي



تعود بطولة كأس الاتحاد الى الدوران مساء اليوم بالتزامن مع فترة التوقف الدولي «فيفا داي»، حيث تقام مباراتان في إطار منافسات الجولة الخامسة وختام دوري المجموعات ولحساب المجموعة الثالثة، فيلعب الكويت مع خيطان ولكل منهما 7 نقاط في صراع على خطف البطاقة المؤهلة عن المجموعة، وفي لقاء آخر يلعب الجهراء برصيد نقطة واحدة مع اليرموك بلا رصيد في لقاء هامشي بعد ان خرج الفريقان من سباق المنافسة.



وكان نظام البطولة قد قسم الفرق الى ثلاث مجموعات يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى الى المربع الذهبي وصاحب افضل مركز ثان من المجموعات الثلاث.



وتعتبر البطولة تنشيطية وفرصة مواتية للفرق لتجربة الصف الثاني من لاعبيها قبل خوض الاستحقاقات الأهم. ومن المتوقع ان يدفع مدرب الكويت نبيل معلول بعناصره من الصف الثاني بهدف اراحة اللاعبين الأساسيين.



وفي المقابل يخوض خيطان المباراة منتشيا بعد تأهله الى الدور ربع النهائي لبطولة كأس سمو ولي العهد بعد أن نجح في التفوق على متصدر الدوري كاظمة بركلات الترجيح، اذ يأمل المدرب هاني الصقر في تعزيز ثقافة الفوز لدى لاعبيه والمضي قدما للمنافسة على مركز متقدم في البطولة.