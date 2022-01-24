عبدالعزيز جاسم



يخوض منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في الساعة الـ 6 من مساء اليوم أول تدريباته على ملعب المرحوم عبدالرحمن البكر باتحاد الكرة تحت قيادة المدرب الإسباني كارلوس غونزاليس استعدادا لمواجهتي المنتخب الليبي يومي 29 الجاري والأول من فبراير المقبل ضمن فترة التوقف الدولي «فيفا دي»، حيث سيتم احتساب المباراتين ضمن المباريات الدولية بعدما خاطب اتحاد الكرة الاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم بذلك، على أن تكون التبديلات في المباراة بحد أقصى 6 لاعبين كما هو معمول به في المباريات الدولية الودية.



وقد أعلن غونزاليس قائمة لاعبي المنتخب لمواجهتي ليبيا والتي تضم 24 لاعبا وهم: محمد الهويدي، مهدي دشتي، مبارك الفنيني، حمد القلاف، فواز عايض (السالمية)، سليمان عبدالغفور، علي خلف (العربي)، بدر المطوع، خالد صباح، راشد الدوسري، عيد الرشيدي (القادسية)، حمد الحربي، شبيب الخالدي، ناصر فالح، بندر بورسلي، رضا هاني (كاظمة)، ضاري العتيبي، ابراهيم كميل، فهد حمود، طلال الفاضل، عبدالعزيز ناجي، فهد الهاجري، سامي الصانع (الكويت)، وخالد العجاجي (الفحيحيل).