عبدالعزيز جاسم



اقتربت إدارة نادي كاظمة من إغلاق ملف محترفي الفريق الأول لكرة القدم بعدما اتفقت بشكل مبدئي على التعاقد مع لاعب الوسط الجزائري جمال الدين شتال (29 عاما) ليصبح خامس محترفي البرتقالي، بعد أن تم التعاقد قبل عدة أيام مع لاعب الوسط الأردني يوسف أبوجلبوش. وجاء التعاقد معهما بدلا من المحترفين البرازيليين مايكون سانتانا وماتيوس إدواردو، ولكن قد يتغير التوجه في اللحظات الأخيرة لاسيما ان الفريق تخلى عن المهاجم اداوردو، حيث تفضل ادارة الفريق التعاقد مع مهاجم عوضا عنه إلا أن المدرب الصربي داركو نيستروفيتش يفضل التعاقد مع لاعب وسط، وبالتالي سيكون الرأي الأول للجهاز الفني الذي يريد الاعتماد على هداف الدوري حتى الآن شبيب الخالدي وكذلك بندر بورسلي.



إلى ذلك، اتفق الجهاز الإداري في كاظمة على خوض مواجهة ودية مع النصر غدا ضمن استعدادات الفريقين للقسم الثاني من دوري stc الممتاز.