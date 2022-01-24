هادي العنزي



بسداسية، حجز فريق كرة قدم الصالات بنادي الفتاة البطاقة الثانية المؤهلة للمباراة النهائية لدوري URC لكرة قدم الصالات النسائية، بعدما تغلب على نظيره سيدات العربي 6-2 في المواجهة الثانية التي جمعتهما مساء أمس الأول على صالة نادي الكويت، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.



وحجزت لاعبات نادي الفتاة البطاقة الثانية إلى جانب سيدات الكويت اللاتي تأهلن مسبقا على حساب فريق نادي سلوى الصباح، بعدما فزن بمباراتين تواليا على العربي وبنتيجة (5-2) و(6-2) من إجمالي 3 مواجهات متاحة، ليلتقين بنظيراتهن بنادي الكويت في 29 الجاري في المباراة النهائية، كما يلتقي سيدات العربي مع نظيراتهن بنادي سلوى الصباح لتحديد الفريق صاحب المركز الثالث في البطولة.



وجاءت المواجهة الثانية بين الفتاة والعربي بأفضلية للأول منذ بدايتها، وتألقت دينا الخواري، وشيخة المحمد، وياسمين سعدون، والمحترفتان البرازيليتان راديني بيتيم، وساشاليا ديثوني، ليتمكن من تسيير دفة الشوط الأول لمصلحتهن، بتسجيل 3 أهداف بواسطة ساشاليا «هاتريك»، كانت كافية لقتل طموحات لاعبات الأخضر بتعويض الخسارة الأولى (2-5)، وغابت خطورة «العرباويات» في أغلب فترات الشوط، وتمكنت جود عبدالله من تقليص الفارق لهدفين قبل نهاية الشوط الأول.



ومع بداية النصف الثاني من المواجهة، سجلت لاعبات «الفتاة» 3 أهداف عبر البرازيلية بيتيم، وآلاء غدير (هدفين)، فيما جاء الهدف الثاني لسيدات الأخضر بواسطة البرازيلية ادريتلي داسيلفا قبل نهاية الشوط الثاني بدقيقتين، ليضرب «الفتاة» موعدا على لقب الدوري مع سيدات نادي الكويت في قمة مثيرة السبت المقبل.