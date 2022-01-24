عبدالعزيز جاسم



تعاقدت إدارة نادي اليرموك مع 4 محترفين دفعة واحدة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الشتوية، حيث أبقت على محترف واحد وهو المهاجم المميز كارلوس اندريس هداف الفريق بـ4 أهداف، فيما قررت التخلي عن الرباعي رافاييل ادلبرتو وداروين جوهان وكوستافو كارويو وماكان سامباولي. ومن التعاقدات الجديدة المميزة التي أبرمها الفريق لاعب غينيا الاستوائية جانيك بويلا المتواجد حاليا مع منتخب بلاده في كأس الامم الأفريقية والذي سيخوض مواجهة دور الـ16 أمام المغرب الاربعاء المقبل، وسينضم لليرموك بعد انتهاء مشاركته في البطولة. كما تعاقد النادي مع المغربي سفيان لكزر الذي يجيد اللعب بمركز الجناح، وكذلك المهاجم البرازيلي جونيور والمدافع الإكوادوري ليون غابرييل.