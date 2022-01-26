وجهت لجنة الدراجات المائية في النادي البحري الرياضي الكويتي الدعوة لمتسابقي ومحبي رياضة الدراجات المائية في الكويت من المواطنين والمقيمين للاشتراك في سباق السرعة (الدراغ ريس) للدراجات المائية، والذي سيقام في منطقة الخيران البحرية السبت المقبل وخصصت له جوائز مالية كبيرة مقدمة من الهيئة العامة للرياضة.



وحددت اللجنة فئات السباق وهي فئة الأوبن، وفئة السوبر ستوك، وفئة الستوك، وبإمكان الراغبين بالمشاركة التواصل مع النادي للتعرف على اللوائح والشروط ولاستيفاء إجراءات المشاركة والاطلاع على كل الشروط والقوانين التي وضعت على مستوى الإطار المحلي وذلك عن طريق موقع النادي، علما أن غدا الخميس آخر موعد للتسجيل.



من جانبه، أكد أمين السر العام في النادي خالد الفودري حرص النادي على استكمال تنظيم بطولاته في الرياضات البحرية من واقع دوره واهتمامه الكبير بهذا المجال، ولما حظي به من دعم كبير من قبل الهيئة العام للرياضة.