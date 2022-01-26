صعد فريقا «جمارك الكويت» ووزارة الدفاع إلى المباراة النهائية لدوري الوزارات والمؤسسات الحكومية لكرة القدم.



وحجز فريق «الجمارك» بطاقة الصعود بعد فوزه على هيئة الصناعة بثلاثية نظيفة، فيما تأهل فريق الدفاع بعد فوزه على وزارة الأوقاف بنتيجة 2-1.



ويلتقي الفريقان اليوم الأربعاء في المباراة النهائية على ستاد جابر الدولي في الساعة السابعة مساء. وتمكن فريق الإدارة العامة للجمارك من الفوز على فريق الهيئة العامة للصناعة بـ 3 أهداف نظيفة سجلها نايف زويد، محمد خيري وعبدالرحمن دايخ، وذلك في المباراة التي جمعتهما في تصفيات الدور قبل النهائي بدوري كرة القدم للوزارات والمؤسسات الحكومية، على ملعب ساحة السرة الرياضية، بقيادة المدرب الوطني لفريق الجمارك مبارك الخميس الذي حقق نجاحا كبيرا مع فريق الجمارك خلال الفترة الماضية وسط إشادات كبيرة بإدارته الفنية بمعاونة جهازه الفني المدرب الوطني مبارك فرج مدربا عاما والمدرب المصري عبدالرحمن مصطفى مدربا مساعدا.