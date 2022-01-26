تحت رعاية رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، تنظم الكويت للمرة الأولى ممثلة باتحاد الكرة الطائرة بطولة «وطن واحد» لأندية الكرة الطائرة في فلسطين، وستقام البطولة في غزة على ان يحدد موعدها لاحقا بالتنسيق مع الاتحاد الفلسطيني للعبة.



والبطولة هي الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، وتحظى باهتمام كبير من قبل رئيس مجلس الأمة، إيمانا منه بدعم الرياضة بشكل عام والرياضة الفلسطينية بشكل خاص، ولتظهر بالصورة التي تليق بها. من جانبه، أبدى رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة د.عبدالهادي الشبيب سعادته بلقاء رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وتكليفه بتنظيم البطولة في الأراضي الفلسطينية المحتلة على أن يتكفل بمصاريف البطولة كافة والتي ستضم ما يقارب الـ 12 ناديا فلسطينيا، وستلعب منافسات البطولة تحت شعار «وطن واحد»، شاكرا إياه على ثقته الكبيرة به، وإسناد هذه المهمة له، وفي أن ينوب عنه في حضور البطولة وتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الأولى. وأضاف: «تكليفي بهذه المهمة، يضع على عاتقي ثقلا كبيرا خاصة أنها ستقام في فلسطين بتنظيم ودعم كويتي كامل من قبل الغانم، إلا ان أبناء الكويت قادرون على تخطي مثل هذه الصعاب وتنظيم البطولات حتى خارج البلاد»، مشيرا إلى أنه سيقوم بتشكيل اللجان التي تتولى مهمة تنظيم وإدارة البطولة، على ان تكون هذه اللجان من الكوادر الوطنية المخلصة والتي تملك الخبرة والإمكانيات على ظهور البطولة بالصورة التي تليق بها. وأشاد الشبيب بفكرة الغانم بإقامة بطولة للكرة الطائرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو أمر لم يحدث في السابق، وسيكون له صدى كبير في وسائل الإعلام العربية والعالمية، لما له من أثر على النهوض بالرياضة الفلسطينية وانتشارها، ومؤكدا أن اهتمام الغانم بالرياضة بشكل عام ودعمها من كافة الجوانب ديدنه منذ سنوات طويلة، وهو الأمر الذي ساهم في تقدم الرياضة الكويتية بعد سنوات طويلة من الإيقاف وإبعاد الشباب الرياضي عن المشاركات الخارجية.