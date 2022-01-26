أكد لاعب منتخبنا الوطني ونادي القادسية السابق جاسم يعقوب أن الخطة الاستراتيجية للاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم التي دشنت تحت عنوان «مواهبنا في مدارسنا» تمثل بارقة الأمل في استعادة الرياضة الكويتية لمكانتها الرياضية الدولية مرة أخرى بوجود أجيال متعاقبة تستطيع تحقيق الإنجازات الدولية، كون الرياضة المدرسية هي نواة تطور الرياضة ونهضتها خلال الفترة الماضية والتي شهدت تأهل منتخبنا لمونديال 82. وطالب اللاعب الملقب بـ «المرعب» جميع الجهات المسؤولة في الدولة بدعم المشروع متمثلة في الحكومة وكل وزارت الدولة وفي مقدمتها وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة ليكون البداية الحقيقية لتطوير رياضتنا، خاصة أن الخطوات التي تمت حتى الآن تبشر بالخير ودافع قوي لعودة الرياضة المدرسية بعيد غياب طويل.



وقال يعقوب: «البيئة المدرسية دائما الداعمة لكل المجالات وخاصة المجال الرياضي الذي انتمي له وحققت إنجازات مدرسية حيث مارست كرة السلة في المرحلة المتوسطة وكرة الطائرة في ثانوية كيفان وأيضا كرة القدم التي ساهمت في انضمامي لنادي القادسية ومن ثم الانضمام للمنتخبات الوطنية، فالرياضة المدرسية لها الفضل على كثير من اللاعبين في ابراز نجوميتهم». وأضاف قائلا: «الأمر الذي كان يسعدنا أيام الدراسة عقب تحقيق انجاز أو انتصار باسم المدرسة هو وقوفنا في طابور الصباح في اليوم التالي لنتلقى التحية من زملائنا في المدرسة، هذا الشيء كان له الأثر الإيجابي في رفع معنويتنا ويجعلنا نواصل التفوق الرياضي لنتلقى التحية مرة أخرى».