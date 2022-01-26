هادي العنزي



بالنقاط، خسر الملاكم الكويتي عبدالرحمن السند في المواجهة التي جمعته بالملاكم الباكستاني المحترف أمير مسعود أمس الأول في بطولة غرب آسيا الأولى لملاكمة المحترفين، والتي أقيمت في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، برعاية المجلس العالمي للملاكمة (WBC).



وأشاد السند بالتنظيم الاحترافي لرابطة دوري الملاكمة المحترفين الباكستاني (PPBL)، والمستوى الفني الرفيع الذي شهدته البطولة، بمشاركة ملاكمين من 16 دولة آسيوية، وقال: «راض تماما عن الأداء الذي قدمته، بعد نزال متكافئ مع ملاكم يفوقني خبرة دولية، واستطعت أن أكون الطرف الأفضل في أكثر من جولة، ولكن الحكام كان لهم رأي غير متوقع في احتساب النقاط بنهاية النزال».



وذكر السند أن المشاركة في البطولة الأولى له عادت بعدة إيجابيات، وأسهمت بزيادة خبراته، وهي خطوة أولى وبداية أعدها جيدة في مسيرتي الاحترافية، وسأحرص على المشاركة في عدة بطولات دولية لرفع تصنيفي العالمي في ملاكمة المحترفين. من جانبه، أكد ممثل المجلس العالمي للملاكمة في الكويت ومالك شركة الرعاية الرياضة (KSP) مشعل الفجي أن مشاركة السند في البطولة كانت محل إشادة من الكثير من المهتمين برياضة الفن النبيل، وسنحرص على دعم ممثل الكويت في عالم الملاكمة الاحترافية، لكل ما من شأنه تطوير قدراته الفنية والبدنية، لتمثيل بلاده بأفضل صورة ممكنة.