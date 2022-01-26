يحيى حميدان



يفتقد فريق الكرة بنادي التضامن جهود ثلاثي الدفاع عامر المعتوق وعبدالله مسامح والبحريني عبدالله الهزاع، بالإضافة إلى مواطنه علي حرم في لقاء اليوم أمام الصليبخات ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية من كأس الاتحاد «التنشيطية».



ويأتي غياب المعتوق لظروفه الدراسية، فيما يعاني مسامح من إصابة في العضلة الخلفية ويخضع حاليا للعلاج، فيما التحق الهزاع وحرم بصفوف منتخب بلادهما البحرين خلال «أيام فيفا» للمباريات الدولية.



ويتواجد مع «العنيد» الثلاثي الأجنبي، التوغولي فيسو بلاكا ولاعبا منتخب كوراساو روليني نوناتو وأليسون هوي، بسبب عدم التحاقهما بمنتخبي بلديهما.



إلى ذلك، دخلت إدارة التضامن في مفاوضات مع لاعب كاظمة عثمان الشمري للحصول على خدماته خلال الانتقالات الشتوية الحالية، إلا أن الأمر لم يحسم حتى اللحظة من جانب مسؤولي «البرتقالي».