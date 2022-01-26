عبدالعزيز جاسم



أعلن نادي كاظمة انضمام لاعب الوسط الجزائري جمال الدين شتال (29عاما) لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قادما من نادي البنزرتي التونسي آخر فريق مثله اللاعب. وسبق لشتال أن لعب لـ5 أندية جزائرية هي اتحاد العاصمة، ومولودية بجاية، ودفاع تاجنانت، واتحاد بلعباس وشباب بلوزداد.



ومن المقرر ان ينتظم اللاعب في تدريبات الفريق بشكل رسمي فور الانتهاء من فترة الحجر الصحي او ظهور نتيجة فحص PCR بأنها سليمة.



وبهذا يكون كاظمة قد أغلق ملف المحترفين بعد التعاقد مع لاعب الوسط الأردني يوسف أبوجلبوش، حيث جاء التعاقد معهما بدلا من الثنائي البرازيلي مايكون سانتانا وماتيوس إدواردو اللذين فضل الجهاز الفني بقيادة الصربي داركو نيستروفيتش التخلي عنهما لعدم الاقتناع بمستواهما خلال الفترة الماضية.