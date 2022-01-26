ناصر العنزي ـ مبارك الخالدي



تختتم مساء اليوم منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد لكرة القدم بإقامة مباراتين ضمن منافسات المجموعة الثانية من المسابقة، حيث يلتقي القادسية برصيد 6 نقاط مع الفحيحيل بنقطتين، وذلك على ستاد علي صباح السالم، ويسبقه اللقاء الذي يجمع التضامن بـ4 نقاط مع الصليبخات بنقطة واحدة على ستاد محمد الحمد. ويتصدر ترتيب المجموعة فريق النصر برصيد 9 نقاط والذي يترقب النتائج النهائية للمجموعات.



ويخوض الاصفر مواجهته بنقص عددي كبير بين صفوفه بسبب تفشي وباء كورونا بين لاعبيه والجهاز الفني ومشاركة بعض اللاعبين بالمعسكر الداخلي لمنتخبنا الوطني الذي يستعد للقاء منتخب ليبيا وديا نهاية الاسبوع الجاري ما يشير الى التوجه للاستعانة بدكة البدلاء ولاعبي تحت 20 سنة.



وفي المقابل، يدخل الفحيحيل المباراة بكامل قوته لتحقيق انتصار للتاريخ بعد ان خرج من حسابات التأهل. ويعتبر اللقاء الذي يجمع فريقي التضامن والصليبخات اشبه بالمباريات الودية لاختبار القدرات ومشاركة اللاعبين البدلاء.



الى ذلك، تأهل الكويت إلى الدور نصف النهائي للبطولة عقب فوزه الكبير على خيطان 4-1 ليتصدر بذلك مجموعته الثالثة برصيد 10 نقاط، وسجل أهداف الأبيض ياسين الخنيـــسي «هاتريك» وهدفا ليوسف ناصر، وسيطر الكويـــت علـــى المبـــاراة بعدما نجــح لاعبوه في ترجمـــة الفرص إلى أهداف، كما أضاعوا فرصا أخرى.