توصل يوفنتوس إلى اتفاق نهائي مع فيورنتينا، بشأن التعاقد مع المهاجم الصربي دوسان فلاهوفيتش خلال «الميركاتو» الشتوي الجاري. وينتهي عقد اللاعب في صيف 2023، ويفضل اللاعب الصربي خوض تجربة جديدة خارج «الفيولا».



ووفقا لشبكة «سكاي سبورت إيطاليا»، فإن يوفنتوس وفيورنتينا توصلا إلى اتفاق نهائي بشأن انتقال فلاهوفيتش إلى تورينو مقابل 75 مليون يورو. وذكرت تقارير صحافية أن دوسان وافق على شروط عقده مع يوفنتوس، وسيحصل على 7 ملايين يورو سنويا مع «اليوفي». وكان أرسنال أكبر منافس ليوفنتوس على صفقة فلاهوفيتش خلال «الميركاتو» الشتوي الجاري، لكن اللاعب الصربي فضل الانتقال إلى «السيدة العجوز».