واصل فينيكس صنز تحليقه في صدارة المنطقة الغربية ودوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «NBA» عندما تغلب على ضيفه «القوي» يوتا جاز 115-109، فيما استعاد شيكاغو بولز توازنه في الشرقية بفوزه على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 111-110.



وهو الفوز السابع تواليا لفينيكس صنز والـ 37 في 46 مباراة حتى الآن هذا الموسم، ويدين به إلى الثلاثي ديفين بوكر صاحب 33 نقطة وسبع متابعات، وكريس بول الذي كان قريبا من تحقيق «تريبل دابل» بتسجيله 27 نقطة، أعلى غلة له هذا الموسم، مع 14 تمريرة حاسمة و9 متابعات، إلى جانب 20 نقطة لكامرون جونسون.



وبرز جوردان كلاركسون في صفوف يوتا جاز الذي خاض المباراة في غياب الثلاثي دونوفان ميتشل والفرنسي رودي غوبير ومايك كونلي جونيور، بتسجيله 22 نقطة بينها 3 ثلاثيات متتالية في الربع الأخير.



واستعاد شيكاغو بولز توازنه بعد خسارتين متتاليتين، عندما تغلب على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 111-110.



ويعود الفضل في فوز بولز الى الثلاثي المونتينيغري نيكولا فوتشيفيتش (26 نقطة و15 متابعة) وأيو دوسونمو (24 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة) وزاك لافين (23 نقطة وسبع متابعات ومثلها تمريرات حاسمة).



وقاد داريوس غارلاند فريقه كليفلاند كافالييرز الى الفوز على ضيفه نيويورك نيكس 95-93 بفشل سلة ثلاثية قبل 83 ثانية من نهاية المباراة.



وفي مباراة رابعة، فاز نيو أورليانز بيليكانز على ضيفه إنديانا بايسرز 117-113 بفضل 25 نقطة لدوفونتيه غراهام و22 نقطة لجوش هارت.