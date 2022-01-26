قال الكندي دينيس شابوفالوف إن منافسه في دور الثمانية لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس رافايل نادال حصل على معاملة تفضيلية من الحكام واستفاد من هذه المحاباة لينتصر اللاعب الإسباني بعد مباراة ماراثونية من 5 مجموعات أمس.



وتعافى شابوفالوف البالغ عمره 22 عاما، والذي ظهر لأول مرة في دور الـ 8 في ملبورن، من تأخره بمجموعتين ليتعادل مع نادال قبل أن يهيمن اللاعب الإسباني على المجموعة الفاصلة ليفوز 6-3 و6-4 و4-6 و3-6 و6-3 في ملعب رود ليفر.



وخلال المباراة وجه شابوفالوف إحباطه تجاه الحكم كارلوس برنارديس لعدم معاقبة نادال بسبب تأخره كثيرا في اللعب بين النقاط وقال اللاعب الكندي للحكم «هل تمزح معي؟ أنتم جميعا فاسدون». لكن شابوفالوف حاول توضيح موقفه عقب المباراة، قائلا: «أخطأت عندما قلت له إنه فاسد، خرجت هذه الكلمة بسبب الانفعال لكنني لن أتراجع عن موقفي. أعتقد أنه لم يكن أمرا عادلا.. إلى أي مدى سيستمر نادال في الإفلات من العقاب؟».



ويلعب نادال في الدور نصف النهائي مع الإيطالي ماتيو بيريتيني الذي فاز بصعوبة على الفرنسي جايل مونفيس 6-4 و6-4 و3-6 و3-6 و6-2. وبات بيريتيني أول إيطالي يبلغ هذا الدور في تاريخ البطولة.



ويلعب الروسي دانييل مدفيديف الثاني عالميا مع الكندي فيليكس أوجيه- ألياسيم، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الرابع مع الإيطالي يانيك سينر في ربع النهائي اليوم.



ولدى السيدات، سحقت الأسترالية بارتي، المصنفة أولى عالميا، الأميركية جيسيكا بيغولا في طريقها إلى نصف النهائي، حيث تأمل في أن تصبح أول أسترالية متوجة على أرضها منذ كريس أونيل في 1978. وهيمنت بارتي (25 عاما) على المصنفة 21 عالميا حاسمة المباراة 6-2 و6-0 في 63 دقيقة على ملعب رود لايفر أرينا، لتضرب موعدا في المربع الأخير مع الأميركية الأخرى ماديسون كيز.



وكانت كيز المصنفة 51 عالميا بلغت نصف النهائي، بفوزها على التشيكية باربورا كرايتشيكوفا الرابعة وبطلة رولان غاروس العام الماضي 6-3 و6-2.



وفي ربع النهائي اليوم، تلعب الأميركية دانييل كولينز مع الفرنسية أليزيه كورنيه والپولندية إيغا شفيونتيك السابعة مع الاستونية كايا كانيبي.