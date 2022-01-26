اتفقت ادارة نادي برشلونة واللاعب أنسو فاتي على إلغاء فكرة الخضوع لعملية جراحية والاتجاه إلى علاج مكثف للتعافي من الإصابة التي يعاني منها.



وقال برشلونة في بيان أصدره عصر أمس «سيواصل فاتي العلاج التحفظي للتعافي من إصابة في الوتر القريب من العضلة ذات الرأسين بالفخذ الأيسر».



وأضاف النادي الكاتالوني، ان «موعد عودة فاتي إلى الملاعب يتوقف على إيقاع تعافيه من الإصابة»، وهذا يعني عدم خضوعه لعملية جراحية.



وتعرض فاتي (19 عاما) للإصابة خلال مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو في دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا، وخرج على إثرها من الملعب باكيا.



وذكرت تقارير صحافية أنه في حال تجنب الجراحة سيعود فاتي للملاعب خلال فترة تتراوح من 6 إلى 8 أسابيع فقط، ما يعني أنه سيشارك مجددا مع «البارسا» في المباريات هذا الموسم.موراتا يبتعد



إلى ذلك، أصر ماركو برانكا، عضو الوكالة التي تمثل مهاجم يوفنتوس ألفارو موراتا، على أن رحيل اللاعب الإسباني عن «اليوفي» والانضمام إلى برشلونة يعد أمرا صعبا في الوقت الحالي. وارتبط موراتا خلال الأسابيع الأخيرة بمغادرة يوفنتوس من أجل الانضمام لبرشلونة، في ظل رغبة المدير الفني لـ «البارسا»، تشافي هيرنانديز في التعاقد مع اللاعب خلال «الميركاتو» الشتوي الحالي. وقال برانكا في تصريحات لصحيفة «لاغازيتا ديللو سبورت» الإيطالية «الطريق إلى برشلونة لم يعد متاحا».



وأضاف «ألفارو يشعر بحالة جيدة في تورينو، وسنرى ما سيحدث مع أتلتيكو مدريد في الصيف المقبل».



وتابع: «أنا متفائل بشأن موقف موراتا وحالته في تورينو. إنه مثل بنزيما يعمل كثيرا من أجل الفريق، ولم يسجل الكثير من الأهداف عندما كان بجانب كريستيانو رونالدو».



الجدير بالذكر أن موراتا انضم لصفوف يوفنتوس في صفقة على سبيل الإعارة في عام 2020 قادما من أتلتيكو مدريد. وانضم موراتا لليوفي مقابل 20 مليون يورو للإعارة لمدة موسمين، مع خيار الشراء بشكل دائم مقابل 35 مليون يورو بنهاية الموسم الحالي.



زيارة ميسي



على صعيد آخر، تناول نجم باريس سان جرمان الفرنسي والمنتخــــب الأرجنتيني ليونيل ميسي العشاء مع مدرب برشلونة تشافي واللاعبين جوردي ألبا وسيرجيو بوسكيتس، الذين عمل معهما حين كان يدافع عن قميص «البارسا» قبل انتقاله للعاصمة الفرنسية. وظهر النجوم الأربعة في مطعم ياباني بمدينة برشلونة مساء الاثنين، وكان كل منهم بصحبته زوجته. ويزور مهاجم برشلونة السابق العاصمة الكاتالونية، مستغلا فترة الراحة التي منحها إياه مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني الذي لم يستدعه لخوض مباريات «البيسيليستي» ضمن تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 في قطر. جاء هذا التجمع عشية عيد ميلاد تشافي، الذي أكمل 42 عاما أمس.