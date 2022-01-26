علّق مهاجم ليفربول، البرتغالي ديوغو جوتا، على أدائه المميز الذي يقدمه رفقة فريقه الإنجليزي وتسجيله 14 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، كثاني أفضل هدافي الفريق خلف النجم المصري محمد صلاح.



وكانت آخر عروض جوتا المميزة، تسجيل ثنائية في ملعب «الإمارات»، ليقود ليفربول لإقصاء أرسنال والتأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.



وبسؤال جوتا هل يمر بأفضل لحظات مسيرته؟، قال بحسب ما نقل الموقع الرسمي لليفربول: «أجد صعوبة في الرد على هذا السؤال، سبق وأن تم توجيهه لي عندما انضممت لليفربول قبل أن أتعرض للإصابة في الموسم الأول».



وأضاف: «في بعض الأحيان في المباريات تتواجد في المكان والوقت المناسب للتسجيل، وفي بعض الأحيان لا يكون الوضع كذلك كما حدث معي في مباراة ليستر سيتي، وبالتالي من الصعب معرفة ما إذا كنت أمر بأفضل مواسمي أم لا».



وتابع: «إذا كنت في أفضل لحظة في حياتي، فلماذا لم أحصل على فرصة مميزة أمام ليستر سيتي؟ أعتقد أن كل مباراة مختلفة وتمثل تحديا جديدا، وعليك الاستعداد لتقديم أعلى مستوى لديك في كل لقاء».



وتطرق إلى قدرته على اللعب في أكثر من مركز: «في البداية لعبت منذ 10 سنوات في الجانب الأيسر من وسط الملعب في خطة (4-3-3)، وبعدها تطورت قوتي البدنية وبدأت أصل إلى منطقة الجزاء وأسجل الأهداف، وبعدها بدأت ألعب في المركز رقم 10، وحينها قالت الجماهير هذا اللاعب قادر على تسجيل الأهداف يجب إشراكه في الهجوم».



وواصل: «أحاول تنفيذ ما يطلبه المدرب، في وولفرهامبتون لعبنا بثلاثة مهاجمين في الأمام وكنت أتواجد في الجانب الأيسر لوجود مهاجم صريح هو راؤول (خيمينيز)، وعند لعبنا باثنين في الأمام تواجدت في المقدمة، وبالتالي الأمر يتوقف على ما يطلبه المدرب».



وأتم: «أحاول التأقلم، هذه واحدة من مميزاتي، لا أجبر أحد على التأقلم معي، ولكني أتأقلم مع أي شيء، عندما أتواجد في أرض الملعب أحاول تسجيل الأهداف ومساعدة الفريق».