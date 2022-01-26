قال وكيل أعمال اللاعب يوسوفا موكوكو إن تجديد عقد اللاعب البالغ من العمر 17 عاما مع نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم إلى ما بعد عام 2023، ليس أمرا مفروغا منه.



وقال باتريك ويليامز وكيل اللاعب في تصريحات لصحيفة «بيلد» نشرتها أمس إنهم يدرسون الخيارات لأن موكوكو لا يحظى بوقت اللعب الكافي في دورتموند، وذلك رغم أن اللاعب عانى بشكل متكرر من الإصابات. وفي نوفمبر 2020، أصبح موكوكو أصغر لاعب يشارك في «البوندسليغا»، وذلك عندما شارك مع دورتموند بعد يوم واحد من الاحتفال بعيد ميلاده الـ 16، وبعدها بأيام أصبح أصغر هداف في الدوري الألماني.