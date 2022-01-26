ذكر تقرير إخباري أمس أن نادي واتفورد الإنجليزي لكرة القدم بصدد تعيين روي هودسون مديرا فنيا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي. وأقال نادي واتفورد المدرب كلاوديو رانييري الاثنين بعد 16 أسبوعا فقط من تعيينه، وذلك بعد أن أخفق الفريق في تحقيق أي انتصار خلال 9 مباريات متتالية.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أمس أنها علمت أن ملاك النادي وجهوا أنظارهم إلى هودسون. وسبق لهودسون، المدير الفني السابق للمنتخب الإنجليزي، العمل مع عائلة بوتزو لفترة قصيرة وذلك عبر تدريب أودينيزي الإيطالي في عام 2001، وقد انتهت بإقالته حينها بعد أن قاد الفريق في 17 مباراة. لكن هودسون (74 عاما) دائما ما كان يرتبط بعلاقات جيدة مع عائلة بوتزو الإيطالية المالكة أيضا لنادي واتفورد، ومن المقرر أن يوقع عقدا لتدريب الفريق حتى نهاية الموسم مع إمكانية التمديد في حالة حسم بقاء الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويحتل واتفورد المركز التاسع عشر قبل الأخير في الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة حصدها خلال 20 مباراة، ويتأخر بفارق نقطتين عن أقرب مراكز البقاء في الدوري الممتاز.