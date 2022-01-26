قرر المدير الفني لمنتخب إيطاليا، روبرتو مانشيني، إعادة النجم ماريو بالوتيلي إلى صفوف «الآزوري» مجددا.



ولم يلعب بالوتيلي أي مباراة في صفوف منتخب إيطاليا منذ سبتمبر 2018 ليغيب بالتالي عن كأس أوروبا 2020 التي توج منتخب إيطاليا بلقبها. ولعب بالوتيلي سابقا تحت قيادة مانشيني في إنتر ميلان الإيطالي ومان سيتي الإنجليزي.



وسجل بالوتيلي 9 أهداف لفريق أضنة ديمبرسبور منذ انضمامه للفريق التركي في يوليو الماضي، بما في ذلك تسجيله 3 أهداف في آخر 4 مباريات. وسيتواجد جواو بيدرو ولويز فيليبي، المولودان في البرازيل، من بين 7 لاعبين استدعاهم مانشيني للمرة الأولى، قبل شهرين من مواجهة منتخب مقدونيا الشمالية في الملحق الأوروبي المؤهل لكأس العالم.



كما تم استدعاء ماركو كارنيسيكي وجورجيو سكالفيني ونيكولو فاجيولي وديفيد فراتيسي وصامويل ريكي للمرة الأولى.