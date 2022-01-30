يعقوب العوضي



يلتقي منتخبنا الوطني لكرة اليد مع أوزبكستان في الـ4:00 عصر اليوم في إطار مباريات تحسين المراكز ببطولة كأس آسيا (تصفيات كأس العالم پولندا ـ السويد 2023) والمقامة في الدمام بالسعودية، إذ يلعبان على تحديد المركزين السابع والثامن وذلك بعد خروجهما من المنافسة الرئيسية.



وكان منتخبنا الوطني قد خرج من الأدوار الرئيسية بعد خسارته من إيران 27-26 وتعادله مع العراق 25-25، وفي المباراتين كان يملك أفضلية، إلا أن سوء الحظ وغياب عدد من اللاعبين الأساسيين لظروف مختلفة وبعض قرارات الجهاز الفني ساهمت في النتائج السلبية. من جهة أخرى، قدم الطاقم التحكيمي الكويتي القاري والمكون من حمد الفرج وحسين تقي مستوى تحكيميا مميزا نال استحسان الحضور في المباريات التي أداروها في البطولة، بعد إدارة مباريات البحرين مع أوزبكستان، وأوزبكستان مع فيتنام، والإمارات مع الهند، وأستراليا مع هونج كونج، والأردن مع الهند.



واكد حمد أن التحكيم الكويتي في تطور مستمر بالتعاون مع لجنة التحكيم في اتحاد اليد والتي تقيم الدورات التدريبية والدراسات والمحاضرات وتعطي الفرصة لجميع الحكام لإظهار الإمكانية في إدارة مختلف المباريات.