مبارك الخالدي



حسمت ادارة النادي العربي موقفها من محترف الفريق اللاعب السوري علاء الدالي، حيث وافقت على اعارة اللاعب الى فريق نادي الشباب حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك قبيل تحضيرات الأخضر للاستحقاقات المقبلة المتمثلة في مواجهة فريق التضامن الجمعة المقبل في المباراة المؤجلة من الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو ولي العهد، ومنافسات القسم الثاني من بطولة دوري stc الممتاز والذي سينطلق 9 فبراير المقبل، فضلا عن خوض نهائي كأس السوبر أمام الكويت 13 من الشهر نفسه.



وقد اثيرت خلال الأيام الماضية أزمة بشأن وضع الدالي داخل الأخضر، خاصة بعد تصريحه لاحد البرامج التلفزيونية بأن الادارة لم تتخذ قرارا صريحا بشأن استمراره مع الفريق من عدمه، وكذلك عدم تسلمه رواتبه لمدة اربعة اشهر. وعلى اثر ذلك قامت ادارة النادي بالرد على اللاعب عبر المستندات الرسمية التي تشير الى تسلمه الرواتب مع مكافأة بطولة الدوري الممتاز والبالغة 10 آلاف دينار.



وأوضحت الادارة عبر مداخلة لنائب رئيس جهاز الكرة أحمد النجار ومدير العلاقات العامة حامد العلي بطلان ادعاءات الدالي موضحين ان قرار مشاركة اللاعبين في المباريات هو قرار فني بحت يخص الجهاز الفني للفريق والجهاز الطبي. وكانت ادارة نادي الشباب اعلنت رسميا عبر موقعها توقيع الدالي لأبناء الاحمدي، بعد دخولها في مفاوضات مع ادارة النادي العربي تكللت بالنجاح.



وقد شكر الدالي عبر حسابه في «انستغرام» إدارة العربي، مؤكدا انه تمت تسوية جميع اموره الادارية والمالية، معتذرا عن سوء التفاهم الذي حدث.