يعقوب العوضي



فاز فريق الكرة الطائرة بنادي الكويت بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد على فريق التضامن 21-25، 25-18، 25-12، 25-23، وذلك ضمن المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة العاشرة من الدوري الممتاز، والتي أقيمت بينهما الخميس الماضي. وتصدر الأبيض الترتيب العام برصيد 26 نقطة، فيما حل التضامن بالمركز الأخير برصيد6 نقاط. وكان اللقاء قد تأجل بسبب تداعيات فيروس كورونا، والذي تفشى في التضامن وبعض الفرق الأخرى مما ادى الى تأجيل عدة مباريات.



ويسعى الكويت لبسط سيطرته على مجريات الدوري رغم التوقفات المختلفة، والتي تؤثر على كل الفرق المشاركة، وعليه فإن إعادة جدولة البطولة أصبحت حتمية خاصة مع الوضع الصحي العام.