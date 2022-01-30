هادي العنزي



يواجه الفريق الأول لكرة السلة بنادي الكويت نظيره الجهراء في الـ 6:30 مساء اليوم على صالة الاتحاد، بمجمع الشيخ سعد العبدالله للصالات، في قمة مباريات الجولة الثالثة للدوري الممتاز، فيما تفتح الجولة في الـ 4:30 مساء بمواجهة تجمع برقان والقادسية، وفي الـ 8:30 يلتقي كاظمة متصدر الترتيب مع القرين، على ذات الصالة. ويأمل الكويت حامل لقب الدوري الممتاز الموسم الماضي تجاوز عقبة الجهراء، الذي تطور كثيرا عن الموسم الماضي، بعدما استعان بخدمات اللبناني وائل عرقجي، والتونسي صالح الماجري، الذي سيغيب عن مواجهة اليوم لعدم خضوعه لفحص المنشطات. ويملك «العميد» مقومات الفوز ومواصلة تشديد الخناق على كاظمة المتصدر، لما يضمه من عدد وافر من اللاعبين المتميزين أمثال اليكس الغيص، وعبدالله الشمري، وعزيز رمضان، وتركي الشمري، وفهد الظفيري، والمحترف البوسني علم الدين كيكانوفيتش، بقيادة مدربه الألماني بيتر شومرز.