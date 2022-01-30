عبدالعزيز جاسم



قال المنسق الإعلامي للفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية محمد عوض، ان صفوف الفريق بدأت تكتمل بعد تعافي صالح الشيخ والمحترفين البرازيلي روماريو وليامز والألباني لورانس تراشي من فيروس كورونا ودخولهم التدريبات، أما بقية اللاعبين: محمد خليل وعبدالعزيز النصاري والمدافع العراقي علي فايز ومحمد الربيع، فمن المقرر أن ينضموا خلال اليومين المقبلين فور انتهاء فترة الحجر، لافتا إلى أن الأصفر لا توجد فيه أي إصابات وأن الغيابات تتمثل في لاعبي الفريق المنضمين للأزرق وكذلك من أظهرت نتائج فحوصاتهم إصابتهم بكورونا. وأشار إلى أن التدريبات الأخيرة شهدت انضمام الوافدين الجديدين سلمان البوص وفواز المبيليش، بينما مازال غياب الحارس خالد الرشيدي مستمرا بعد إعلان اعتزاله كرة القدم نهائيا.



وبين عوض أن مدرب الفريق الجزائري خير الدين مضوي استدعى عددا من اللاعبين الشباب لمنحهم الفرصة في مواجهة الفحيحيل المؤجلة بكأس الاتحاد والمباراة الودية التي سيتم تحديدها خلال اليومين المقبلين، وكذلك اللاعبون الذين لم يتحصلوا على فرصة المشاركة في المباريات السابقة.