مبارك الخالدي



أعلنـــــت لجنـــة المسابقات في اتحاد كرة القدم عن تحديد مباراة كأس السوبر بين فريقي العربي والكويت في 13 من فبراير المقبل على ستاد جابر الدولي، وكان من المقرر أن تقام المباراة 17 يناير الجاري لكن تم تأجيلها بسبب تفشي وباء كورونا بين اللاعبين.



كما حددت اللجنة موعد انطلاق القسم الثاني لدوري stc الممتاز، حيث ستقام الجولة العاشرة منه في أيام 9 و10 و11 فبراير المقبل، كما ستنطلق منافسات الجولة الثانية عشرة من دوري stc للدرجة الأولى 8 فبراير المقبل.



إلى ذلك، قررت اللجنة إقامة المباراتين المؤجلتين من الدور التمهيدي لبطولة كأس سمو ولي العهد بين العربي والتضامن واليرموك والشباب لتقام في 4 من فبراير المقبل، حيث تم ترحيل المواجهتين بسبب تفشي فيروس كورونا في صفوف ناديي العربي والشباب.



وكان مجلس إدارة الاتحاد قرر في 17 يناير الجاري تأجيل مباراة الفريق الذي يبلغ عدد الإصابات في صفوف لاعبيه 8 إصابات أو إصابة جميع حراس مرماه بالفيروس.