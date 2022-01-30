يحيى حميدان



توصلت ادارة نادي الكويت لاتفاق مع محترف الفحيحيل لكرة القدم، الإسباني جاي ديمبلي، للتوقيع معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.



ومن المتوقع أن يوقع ديمبلي على عقد انضمامه لـ«الأبيض» خلال ساعات، على أن ينضم مباشرة للتدريبات بعد ذلك، علما أنه سبق له تمثيل الفريق الكويتاوي في الموسم الماضي قبل انتقاله الى الفحيحيل يوليو الماضي. وتبحث الإدارة الكويتاوية حاليا اجراءات الاستغناء عن الغيني سيدوبا سوماه، الذي خرج من حسابات المدرب التونسي نبيل معلول، منذ الجولة الثانية من دوري «stc» الممتاز.