نظم الأولمبياد الخاص الكويتي مهرجان الرياضات الموحدة للفتيات في ألعاب كرة السلة وكرة القدم والبوتشي بمشاركة 24 لاعبة من ذوي الإعاقة الذهنية من نادي الطموح الكويتي و20 لاعبة من غير ذوي الإعاقة من لاعبات كرة السلة بالنادي العربي ومنتخب الكويت لكرة القدم وثانوية السالمية بنات والجيش الأميركي على ملاعب مجمع البوليفارد.



وأقيم المهرجان بحضور المدير الوطني للأولمبياد الخاص الكويتي ورئيسة مجلس إدارة نادى الطموح الكويتي الرياضي رحاب بورسلي ونائبتها هدى الخالدي وأمينة السر صديقة الأنصاري ورئيسة لجنة المرأة باللجنة الأولمبية الكويتية فاطمة حيات ورئيس فريق أصدقاء المعاقين الشيخة سهيلة الصباح وحشد كبير من أولياء الأمور ورواد المجمع، حيث أعربت بورسلى عن سعادتها بالنجاح الذي حققه المهرجان في توفير البيئة الإيجابية لترجمه مفهوم الدمج والتمكين الاجتماعي للأشخاص ذوى الإعاقة من خلال النشاط الرياضي الذي يقوم على الدمج الرياضي والتجانس في المنافسات والتدريبات والمسابقات بين اللاعبين ذوى الإعاقات الذهنية واللاعبين من غير ذوى الإعاقة. وأوضحت أن المهرجان يأتي في إطار برنامج متكامل للدمج الرياضي ينفذه الأولمبياد الخاص ونادى الطموح في العديد من الألعاب الرياضية، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة سوف تشهد توسعا في إقامة مثل هذه المهرجانات لتحتوي أكبر عدد من الألعاب الرياضية للأشخاص ذوى الإعاقة من الجنسين.



من جانبها، أشادت فاطمة حيات بالمستوى التنظيمي والفني الراقي وأهداف ورسالة المهرجان وأجواء الإيجابية التي صاحبته ومردوده الرياضي والاجتماعي على الأشخاص ذوى الإعاقة وأولياء أمورهم وأكدت على أهمية العمل لدعم هذا التوجه الطموح من كافة الهيئات الرياضية لتعزيز تمكين ودمج هذه الشريحة الغالية على قلوبنا من أبناء الوطن، كما ثمنت بادرة الأولمبياد الخاص ونادى الطموح بإقامة مهرجان خاص للفتيات.