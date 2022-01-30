عززت الپيرو آمالها في بلوغ نهائيات مونديال قطر 2022 في كرة القدم، إثر عودتها بفوز مهم من أرض كولومبيا (1-0) رفعها إلى المركز الرابع، بعد الجولة 15 من تصفيات المجموعة الموحدة في أميركا الجنوبية.



وفي مباراة ثانية، سجل سالومون روندون ثلاثية قادت فنزويلا متذيلة الترتيب إلى فوز كبير على ضيفتها بوليفيا 4-1.



على ملعب متروبوليتانو روبرتو ميلينديس في بارانكيا حيث عبرت الجماهير المحلية عن غضبها من صيام المضيف عن التسجيل، سجل البديل إديسون فلوريس هدف الفوز للبيرو قبل نهاية الشوط الثاني، بتسديدة اخطأ تقديرها الحارس الكولومبي المخضرم دافيد أوسبينا (85).



وكانت كولومبيا الطرف الأفضل في المباراة ولم تشكل البيرو خطرا على المرمى الكولومبي، لكن قبل 5 دقائق على نهاية الوقت الأصلي، ترك أوسبينا (33 عاما) تسديدة فلوريس الأرضية اليسارية تمر عن يمينه، لتحقق البيرو فوزا غير متوقع. وبفوزها الثالث تواليا، رفعت البيرو رصيدها إلى 20 نقطة من 15 مباراة في المركز الرابع المؤهل إلى النهائيات، لكن يبقى لها 3 جولات للحفاظ على هذا المركز، علما أنها شاركت 5 مرات في تاريخها بالنهائيات، آخرها عام 2018 في روسيا.



وفي المباراة الثانية، منح روندون فرحة نادرة لفنزويلا في التصفيات، عندما سجل ثلاثية رفعت رصيد بلاده متذيلة الترتيب إلى 10 نقاط في باريناس أمام ضيفتها بوليفيا (4-1) ثامنة الترتيب.



وإلى أهداف روندون (32 عاما)، لاعب إيفرتون، التي سجلها في الدقائق 24 و34 و67، أضاف داروين ماتشيس الرابع (55) لفنزويلا بقيادة مدربها الجديد الأرجنتيني خوسيه بيكرمان، مقابل هدف يتيم لبوليفيا حمل توقيع برونو ميراندا (38).



وأكملت بوليفيا المباراة بـ 10 لاعبين بعد طرد ليونيل خوستينيانو في الدقيقة 60.



وفي الجولة ذاتها، كانت البرازيل قد تعادلت مع مضيفتها الإكوادور 1-1، فازت الأرجنتين على أرض تشيلي السابعة 2-1 وعادت الأوروغواي بفوز مهم من أرض الپاراغواي 1-0.