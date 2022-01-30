تعملق جا مورانت وقاد ممفيس غريزليز المتألق راهنا إلى فوز هام على ضيفه يوتا جاز 119-109، ضمن المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «أن بي ايه».



وحقق مورانت تريبل دابل (عشر أو أكثر في ثلاث فئات إحصائية)، مسجلا 30 نقطة و10 متابعات و10 تمريرات حاسمة، ليرفع غريزليز رصيده إلى 15 فوزا في آخر 18 مباراة.



ويبلغ معدل تسجيل مورانت 35.4 نقطة، 8.4 متابعات و8.8 تمريرات حاسمة في آخر 5 مباريات.



ويحتل ممفيس المركز الثالث في المنطقة الغربية مع 34 فوزا و17 خسارة ويوتا الرابع (30-20).



في أريزونا، سجل كريس بول 21 نقطة، 14 تمريرة حاسمة و10 متابعات (تريبل دابل)، ليحقق فينيكس صنز متصدر الدوري تاسع فوز تواليا على حساب مينيسوتا تيمبروولفز 134-124.



وفي تشارلوت، سجل مايكل بريدجز 26 نقطة وإيش سميث 22 ليقودا هورنتس إلى الفوز على لوس أنجيليس ليكرز 117-114.



خاض ليكرز المباراة دون نجمه المخضرم ليبرون جيمس الغائب مرة ثانية تواليا لإصابة في ركبته، بالإضافة إلى أنتوني ديفيس، فسجل الموزع المخضرم راسل وستبروك 35 نقطة والبديل كارميلو أنتوني 19.



وحقق ميلووكي باكس حامل اللقب الفوز على ضيفه نيويورك نيكس 123-108، حيث سجل نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 38 نقطة و13 متابعة.



أما ميامي هيت، متصدر المنطقة الشرقية (32-17)، ففاز على أرضه على لوس أنجيليس كليبرز 121-114، بفضل 26 نقطة من نجمه جيمي باتلر.