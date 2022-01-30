وصل اللاعب الإسباني، آداما تراوري، نجم وولفرهامبتون، إلى مدينة برشلونة ناديه السابق، قبل التوقيع على عقود انتقاله للبلوغرانا.



وبمجرد وصوله إلى المطار، قال تراوري، عن عودته مجددا: «أنا سعيد للغاية».



وتأتي هذه الصفقة المنتظرة، في ظل تجميد المهاجم الفرنسي عثمان ديمبلي، وإعلان النادي عن رغبته في التخلص منه، خلال الشهر الجاري.



ويسعى «البارسا» لإنجاز بعض الصفقات البارزة، في آخر أيام الميركاتو الشتوي، أملا في انتشال الفريق من كبواته المستمرة مؤخرا.



ويعد تراوري صاحب الـ 26 عاما أحد ناشئي برشلونة، حيث تواجد في أكاديمية النادي لمدة 9 سنوات، قبل أن يرحل عام 2015 إلى أستون فيلا.