بات نانت أول المتأهلين الى الدور ربع النهائي من كأس فرنسا لكرة القدم بفوزه على ضيفه بريست 2-0 بثنائية للودوفيك بلاس على ملعب «لا بوجوار».



وافتتح بلاس التسجيل لنانت، تاسع الدوري، عندما روض بطريقة رائعة كرة طويلة شتتها الدفاع، وتوغل داخل المنطقة وسدد من منتصفها الى يسار الحارس (25).



وضاعف بلاس تقدم حامل اللقب ثلاث مرات، آخرها في العام 2000، بتسديدة رائعة بيسراه من خارج المنطقة الى يمين الحارس غوتييه لارسونور (53). ومع فترة التوقف الشتوية للدوري لمدة أسبوعين، ستتنافس الفرق في نهاية الأسبوع في منافسات الكأس. وفي أبرز المواجهات اليوم يواجه سانت إتيان متذيل الدوري مضيفه بيرجيراك بيريغور من الدرجة الثانية فيما يلتقي لنس مع ضيفه موناكو. وكان رين بطل العام 2019 خرج من الدور السابق على يد نانسي لورين من الدرجة الثانية.