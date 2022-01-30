قررت لجنة الانضباط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إيقاف الدولي الانجليزي كايل ووكر ظهير مان سيتي لثلاث مباريات في المسابقات الأوروبية، على خلفية البطاقة الحمراء التي تحصل عليها ضد لايبزيغ الالماني في دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم هذا الموسم.



طرد الظهير الأيمن مباشرة بعد تدخل قاس على المهاجم البرتغالي أندري سيلفا في الدقيقة 82 من المباراة التي خسرها سيتي 2-1 في 7 ديسمبر الماضي. سيؤدي الإيقاف إلى غياب ووكر عن مباراتي دور ثمن النهائي ضد سبورتينغ البرتغالي وذهاب ربع النهائي في حال تأهل فريقه، أو المباراة الأوروبية الاولى من الموسم المقبل.