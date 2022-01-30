يبدو ليفربول الأقرب للتوقيع مع الجناح الكولومبي لويس دياز من بورتو البرتغالي في صفقة قد تصل قيمتها إلى 50 مليون جنيه إسترليني (67 مليون دولار)، بحسب ما أفادت تقارير.



ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن ليفربول أرسل فريقا إلى الأرجنتين، حيث سيتجه دياز مع منتخب بلاده لخوض مباراة مهمة جدا في تصفيات كأس العالم الثلاثاء المقبل، على أمل إكمال الفحوصات الطبية.



وأثيرت تكهنات أن دياز (25 عاما) كان هدفا للألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الصيف المقبل، لكن دخول عدة أندية على الخط، لاسيما توتنهام، أجبر بطل إنجلترا عام 2020 على التحرك باكرا.



وقدرت التقارير الصفقة بحوالي 37.5 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة الى 12.5 مليون كحد أقصى مكافآت، عطفا على أداء اللاعب مع فريقه الجديد.



سيضع الوصول المحتمل لدياز المزيد من الشكوك حوى مستقبل المهاجم محمد صلاح مع الريدز. إذ لا يوجد حل في الأفق للمحادثات المطولة بشأن تمديد عقد الدولي المصري.



ستنتهي عقود الثلاثي الهجومي صلاح والسنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو مع ليفربول في صيف عام 2023، وعندها سيكونون جميعا في سن الحادية والثلاثين.