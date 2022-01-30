أكمل المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش انتقاله بشكل رسمي إلى يوفنتوس الإيطالي حتى العام 2026 قادما من فيورنتينا في اليوم الذي يصادف عيد ميلاده الثاني والعشرين، بحسب ما أعلن النادي الإيطالي.



وأعلن نادي «السيدة العجوز» أن صفقة فلاهوفيتش بلغت قيمتها 70 مليون يورو، إضافة إلى 11.6 مليون يورو مصاريف إضافية، ومكافآت بحد أقصى 10 ملايين يورو، وذلك في عقد يستمر حتى 30 يونيو 2026.



وكتب يوفنتوس على موقعه الرسمي «عشرين هدفا في 24 مباراة، بين الدوري والكأس، في الجزء الأول من موسم 2021-2022».



وأضاف «هذه الأرقام ترتفع إلى 41 في 64 مباراة إذا تم جمعها مع تلك في موسم 2020-2021.



وتابع «أي لاعب لديه مثل هذه الإحصائيات يمكن تلخيصه في كلمتين: الهداف القاتل، أو إذا ما كنتم تفضلون، دوشان فلاهوفيتش، الذي أصبح رسميا في يوفنتوس ـ ما أفضل طريقة للاحتفال بعيد ميلادك الثاني والعشرين؟».



وكان الدولي الصربي قد وصل الى المركز الطبي لفريق «السيدة العجوز» من أجل إجراء الفحوص الطبية الروتينية قبل التوقيع الرسمي.



وتقدر قيمة انتقال فلاهوفيتش الى عملاق تورينو بسبعين مليون يورو، وهو سيشكل بالتأكيد إضافة مهمة جدا لفريق يحاول تعويض الأهداف التي خسرها برحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو الى فريقه السابق مان يونايتد مطلع الموسم.



وجاء في بيان يوفنتوس «سيكون من الاختزال وصف دوشان بأنه مجرد قوة من قوى الطبيعة. بالإضافة إلى براعته الجسدية، فهو يلديه تقنية مذهلة، وقوة، ومعدن، والأهم من ذلك كله، برودة وسلاسة أمام المرمى».



ويقدم الصربي مستويات رائعة هذا الموسم، إذ يتصدر ترتيب هدافي «سيري أ» مع 17 هدفا بالتساوي مع تشيرو إيموبيلي نجم لاتسيو. وفي ظل ابتعاد زميله السابق في فيورنتينا فيديريكو كييزا عن الملاعب لسبعة أشهر بعد خضوعه لعملية جراحية في النمسا لمعالجة إصابته بالرباط الصليبي، يبدو يوفنتوس بأمس الحاجة الى مهاجم وقد ظهر ذلك الأحد في قمته المحلية ضد ميلان (0-0)، حيث بدا عاجزا هجوميا لدرجة أنه لم يسدد أي كرة بين الخشبات الثلاث طوال اللقاء. وفي سن الثانية والعشرين فقط، يحقق فلاهوفيتش أرقاما رائعة. ففي عام 2021، سجل ابن العاصمة بلغراد 33 هدفا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، معادلا الرقم القياسي المسجل باسم ارونالدو والذي حققه مع يوفنتوس عام 2020، ما لفت انتباه كبار الأندية الأوروبية.