أحرزت الأسترالية أشلي بارتي، المصنفة أولى عالميا في التنس، أول لقب كبير على أرضها بتتويجها السبت في أستراليا المفتوحة على حساب الأميركية المفاجأة دانيال كولينز 6-3 و7-6 (7-2).



وهذا اللقب الثالث الكبير لبارتي (25 عاما) على أرضية مختلفة، بعد رولان غاروس الترابية في 2019 وويمبلدون العشبية في 2021، لتصبح أول أسترالية متوجة على أرضها في 44 عاما.



وبعد فوزها بالمجموعة الأولى، كانت بارتي في طريقها لخسارة الثانية اثر تقدم كاسح لكولينز، المصنفة 30 عالميا، بنتيحة 5-1، لكن شراسة بارتي إعادتها إلى الأجواء لتحسم المجموعة بشوط فاصل (تاي بريك) والمباراة والبطولة.



وخاضت بارتي أول نهائي لها في ملبورن بعدما بلغت نصف نهائي 2020 وربع النهائي في 2021.



وكانت كريس أونيل آخر أسترالية تتوج على أرضها عام 1978.



وعلى الرغم من احتلالها للمركز الاول العالمي في تصنيف اللاعبات المحترفات منذ سبتمبر 2019، إلا أن بارتي كانت تلهث خلف تتويجها الأول في ملبورن، أمام جماهير أسترالية تعشقها حتى الجنون.



وهذا الفوز الرابع لبارتي على كولينز في خمس مباريات بينهما.



نهائي الرجال



مرة جديدة، يريد الروسي دانييل مدفيديف لعب دور المعكر في مواجهة منافسه الإسباني المخضرم رافايل نادال الساعي الى إحراز لقبه الحادي والعشرين في بطولات الغراند سلام (رقم قياسي)، عندما يتواجهان في المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة اليوم.



وسبق لمدفيديف أن أجاد هذا الدور عندما حرم الصربي نوفاك ديوكوفيتش من إحراز لقبه الكبير الحادي والعشرين والانفراد بالرقم القياسي في عدد الألقاب الذي يتساوى فيها مع نادال بالذات والسويسري روجيه فيدرر، وذلك عندما هزم الصربي بثلاث مجموعات نظيفة في نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز في سبتمبر الماضي.



وعلق الروسي على مهمته المقبلة بقوله «إنها منافسة كبيرة. أنا سعيد لكوني أملك الفرصة مجددا لايقاف احدهم من كتابة التاريخ».



وقال مدفيديف (25 عاما) الذي بلغ نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للعام الثاني تواليا بعد سقوطه في نهائي النسخة الماضية أمام ديوكوفيتش «كل ما في الأمر بأني في كامل تركيزي لكي أقوم بعملي. بطبيعة الحال، وأنا لا أكذب، أدرك تماما ما يسعى اليه رافا، وادرك ما كان نوفاك يسعى اليه أيضا».



وقال عن لقائه المرتقب مع نادال «أعتقد أنها ستكون معركة كبيرة، ربما معركة بدنية. يسعى رافا دائما الى تبادلات طويلة لإنهاك خصمه، لكني أحبذ هذا الأمر أيضا».



وأضاف «ندرك جميعا بأن رافا سينافس حتى الرمق الاخير والأمر سيان بالنسبة إلي» مشيرا الى انه «يتعين علي اللعب بأفضل مستوى لي من أجل تحقيق الفوز».