بالتعاون مع وزارة الصحة، نظمت شركة صناعات الغانم، إحدى أكبر شركات القطاع الخاص في المنطقة، حملتها الثالثة للتطعيم، والتي وفرت من خلالها الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورنا، وذلك في فندق مركز المؤتمرات بالمنطقة التجارية الحرة، واستهدفت موظفي شركات صناعات الغانم ذوي التعامل المباشر مع العملاء، والذين يبلغ عددهم أكثر من 2000.



تأتي هذه الحملة اتساقا مع جهود الجهات والمؤسسات المعنية في الدولة، والتي تبذل قصارى جهدها لتحصين المجتمع والحد من تزايد حالات الإصابة بالفيروس، وتعد الثالثة التي أطلقتها الشركة منذ بداية الجائحة، وركزت من خلالها على تقديم اللقاح لجميع موظفيها ذوي التعامل المباشر مع العملاء، مختلف قطاعات الشركة، بما في ذلك قطاعات التجزئة والمأكولات والمشروبات، التي تضم أكثر من 150 متجرا لـ X-cite للإلكترونيات وصفاة هوم وسلسلة مقاهي كوستا كوفي، وذلك في مختلف أنحاء الكويت.

كما يشمل ذلك موظفي قطاعات الصيانة والهندسة والسيارات في شركات الغانم، مثل شركة Fixly من الغانم الهندسية، ومراكز من الدعامية إلى الدعامية لصيانة السيارات، إضافة إلى مراكز خدمة السيارات التابعة لوكالات السيارات.